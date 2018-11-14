Начался суд над полковником Госкомтаможни, задержанным при получении взятки

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника финансового отдела Управления финансов и снабжения Государственного таможенного комитета (ГТК) полковника-лейтенанта таможенной службы Натига Иманова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Н.Иманов заявил, что на его попечении находятся двое малолетних детей. Затем адвокат Н.Иманова – Афган Мамедов выступил с ходатайством о замене избранной в отношении обвиняемого мере пресечения в виде ареста на домашний арест. Кроме того, он потребовал освободить его подзащитного из-за решетки, чтобы он мог присутствовать на суде, сидя рядом с ним.

Ходатайство было отклонено.

Очередное заседание суда назначено на 21 ноября.

Отметим, что согласно распространенной ГТК информации, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного оперативно-следственного управления Госкомитета и Управления внутренней безопасности, Н.Иманов был задержан при получении денег в размере 2500 манатов от достигшего пенсионного возраста сотрудника таможни.

Согласно соответствующему приказу председателя ГТК, начальник финансового отдела Управления финансов и снабжения Н.Иманов был освобожден от занимаемой должности. В настоящее время собранные по факту материалы направлены в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки.