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Начался суд над подозреваемыми в коррупции сотрудниками таможни

Начался суд над подозреваемыми в коррупции сотрудниками таможни В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу сотрудников Главного таможенного управления Баку
Происшествия
26 августа 2021 г. 19:46
Начался суд над подозреваемыми в коррупции сотрудниками таможни

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу сотрудников Главного таможенного управления Баку.

Как сообщает Report, дело было рассмотрено под председательством судьи Али Мамедова.

На подготовительном заседании адвокаты подозреваемых Джейхуна Шабанова, Мираги Агаева и Эмина Халилова заявили, что их подзащитные не имеют отношения к данному уголовному делу и просили о его прекращении.

Судья заявил, что ходатайство не входит в предмет подготовительного заседания, оно будет рассмотрено в следующем процессе.

Адвокаты также просили заменить избранную в отношении их подзащитных меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

Судьи не удовлетворили и это ходатайство.

Еще одно ходатайство адвокатов было связано с другим подозреваемым - Эльмаром Мирзоевым. Адвокаты попросили изъять из списка доказательств данные с его телефона. Однако и это ходатайство не было удовлетворено.

Заседание суда назначено на 6 сентября.

Отметим, что вышеуказанные лица привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по статье 311.3.2 (неоднократное получение взятки) УК Азербайджана.

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