Начался суд над пастухом, стрелявшим в Акстафе в супругов

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Гянджинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Мисира Ибрагимова, стрелявшего в Акстафе в супругов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Керамета Алиева уточнили анкетные данные обвиняемого лица.

Заседание суда назначено на 7 января.

Отметим, что инцидент произошел в этом году в акстафинском поселке Гараязы. На почве конфликта местный житель, работающий пастухом на ферме в поселке ранее судимый М.Ибрагимов выстрелил из охотничьего ружья во владельца фермы Сакита Насибова и его супругу Шарифу Хамшаеву.

От полученных ранений С.Насибов скончался на месте происшествия, а раненая Ш.Хамшаева была госпитализирована.