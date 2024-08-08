Начался суд над обвиняемыми в гибели 10 человек при взрыве в Бинагадинском районе Баку

Начался суд над обвиняемыми Таги Ибрагимовым и Тогрулом Рзаевым в гибели 10 человек при взрыве в Бинагадинском районе Баку 15 января этого года.

Начался суд над обвиняемыми Таги Ибрагимовым и Тогрулом Рзаевым в гибели 10 человек при взрыве в Бинагадинском районе Баку 15 января этого года.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Выяснилось, что потерпевшие не получили обвинительное заключение, поэтому подготовительное заседание суда было отложено.

Очередное заседание суда назначено на 5 сентября.

Напомним, что в рамках уголовного дела о произошедшем 15 января этого года пожаре в мебельном цехе в Баку были арестованы два человека - акционер и фактический владелец ОАО Bakı Ağac Emalı Таги Ибрагимов и фактический руководитель компании Тогрул Рзаев. Решением суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, дело отправлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.