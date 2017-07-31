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    Начался суд над обвиняемыми в убийстве сына народного поэта Фикрета Годжи

    Процесс в настоящее время продолжается

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд над Эльнуром Нахмедовым, Парвизом Гусейновым и Русланом Мамедовым, обвиняемыми в убийстве сына секретаря Объединения писателей Азербайджана, народного поэта Фикрета Годжи Ялчына Годжаева.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

    Процесс в настоящее время продолжается.

    Отметим, что согласно официальной информации министерства внутренних дел, 11 марта около 02:00 в административном здании Насиминского районного отдела Объединения ветеранов великой отечественной войны, расположенном по ул. М. Джалала, некий Руслан нанес тупым предметом удар в область головы члену объединения Я. Годжаеву. Я. Годжаев скончался на месте происшествия.

    По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК.

    В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Я. Годжаев на почве возникшего спора был избит своими знакомыми - ранее судимым жителем города Сумгайыта Р. Мамедовым, жителем Сабирабадского района Э. Нахмедовым и жителем города Баку П. Гусейновым, после чего был убит Э. Нахмедовым.

    В результате проведенных мероприятий все трое были задержаны.

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