Обвиняемый в терроризме армянин: Мы работали в инженерно-саперных войсках

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу над обвиняемыми в терроризме гражданами Армении Саргсяном Ишханом Ашоти и Рафаэляном Владимиром Отари.

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжилось подготовительное судебное заседание по уголовному делу над обвиняемыми в терроризме гражданами Армении Саргсяном Ишханом Ашоти и Рафаэляном Владимиром Отари.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

И.Саргсян сообщил, что ранее судим не был, получил и ознакомился с документами суда: "У меня высшее военное образование. Я служил в инженерно-саперных войсках".

Затем обвиняемый В.Рафаэлян сообщил, что проживал в Армении в городе Эчмиадзин: "Я женат, у меня два сына, ранее судим не был. Служил в инженерно-саперных войсках".

В суде обвиняемым сообщили, что они могут получить желаемого защитника или отказаться от защитника.

Гособвинителем выступит Заур Гасымов.

Очередное заседание суда назначено на 24 декабря.

15:40

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу над обвиняемыми в терроризме гражданами Армении Саргсяном Ишханом Ашоти и Рафаэляном Владимиром Отари.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова уточняются анкетные данные обвиняемых.

Заседание продолжается.

Граждане Армении обвиняются по статье 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК АР.