Начался суд над обвиняемыми в присвоении средств, собранных для помощи детям с талассемией

Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу владелицы компании Нуриды Сеидовой и еще двух человек - Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в присвоении 1 млн манатов, собранных для помощи страдающим талассемией детям.

Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу владелицы компании Нуриды Сеидовой и еще двух человек - Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в присвоении 1 млн манатов, собранных для помощи страдающим талассемией детям.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азада Меджидова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Прокурор Фариз Рзаев предложил передать процесс на рассмотрение суда.

Первое заседание суда назначено на 28 февраля.

Отметим, что уголовное дело возбуждено после обращения в МВД родителей больных талассемией. Установлено, что Нурида Сеидова в сотрудничестве с другими злоупотребила доверием родителей 36 больных талассемией и мошенническим путем забрала у них около 1 млн манатов якобы для лечения детей в Турции.

В отношении подсудимых предъявлено обвинение по статье 178.4 УК (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба).