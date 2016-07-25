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    Начался суд над обвиняемыми в мошенничестве, присвоении и разбое

    Судебное слушание назначено на 27 июля

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался подготовительный процесс по уголовному делу Риджата Хидаятова и Али Гаджиева, обвиняемых в мошенничестве, присвоении и разбое.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемых. 

    Судебное слушание назначено на 27 июля.

    Отметим, что они обвиняются в совершении этих преступлений в отношении 3 граждан. 

    В их отношении выдвинуто обвинение по ст. 178 (мошенничество), ст. 179 (присвоение) ст. 181 (разбой) УК.

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