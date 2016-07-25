Начался суд над обвиняемыми в мошенничестве, присвоении и разбое

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался подготовительный процесс по уголовному делу Риджата Хидаятова и Али Гаджиева, обвиняемых в мошенничестве, присвоении и разбое.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судебное слушание назначено на 27 июля.

Отметим, что они обвиняются в совершении этих преступлений в отношении 3 граждан.

В их отношении выдвинуто обвинение по ст. 178 (мошенничество), ст. 179 (присвоение) ст. 181 (разбой) УК.