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    Начался суд над обвиняемым в убийстве водителя автобуса

    Судебное слушание назначено на 18 февраля

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебной заседание по уголовному делу Бахруза Бабавердиева, обвиняемого в убийстве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шякяра Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    Судебное слушание назначено на 18 февраля.

    Отметим, что убийство произошло в октябре 2015 года. Пассажир управляемого жителем города Сумгайыт Самидом Агаевым автобуса Hyundai Бахруз Бабавердиев на почве конфликта нанес ножевые раны водителю. Водитель автобуса потерял управление и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, управляемым Гурбетом Асадовым. 

    С.Агаев скончался по дороге в больницу.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Сумгайытского городского управления полиции, Б.Бабавердиев был задержан. 

    Он обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.

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