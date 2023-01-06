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Начался суд над обвиняемым в сотрудничестве со спецслужбами Армении

Начался суд над обвиняемым в сотрудничестве со спецслужбами Армении Состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу Эмиля Мамедова, обвиняемого в сотрудничестве со спецслужбами Армении.
Происшествия
6 января 2023 г. 13:54
Начался суд над обвиняемым в сотрудничестве со спецслужбами Армении

Состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу Эмиля Мамедова, обвиняемого в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сиявуша Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Было установлено, что Мамедов имеет высшее образование, у него четверо детей.

Следующее судебное заседание назначено на 10 января.

Отметим, что Мамедов был арестован Службой государственной безопасности в марте этого года.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эмиль Мамедов в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, госбезопасности и оборонной способности Азербайджана встречался на территории третьей страны с сотрудниками армянских спецслужб и был привлечен к тайному сотрудничеству в обмен на денежное вознаграждение.

Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

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