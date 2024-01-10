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Начался суд над обвиняемым в избиении и шантаже известной модели

Начался суд над обвиняемым в избиении и шантаже известной модели Состоялось подготовительное заседание суда над Зией Гусейновым, обвиняемым в избиении и шантаже известной модели, мисс Азербайджана 2017 Разият (Рази) Алиевой.
Происшествия
10 января 2024 г. 18:10
Начался суд над обвиняемым в избиении и шантаже известной модели

Состоялось подготовительное заседание суда над Зией Гусейновым, обвиняемым в избиении и шантаже известной модели, мисс Азербайджана 2017 Разият (Рази) Алиевой.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сиявуша Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

По делу проходят 3 потерпевших – Разият Алиева, Гюльнар Исаева и Хадижат Гулиева.

Адвокаты обвиняемого Эльнур Гулиев, Исмаил Бабаев и Фахри Гаджиев подали ходатайство о замене меры пресечения обвиняемому на домашний арест.

Адвокат одной из потерпевших Асим Аббасов попросил суд не менять меру пресечения, выбранную в отношении обвиняемого.

После короткой консультации суд не удовлетворил ходатайство защитников обвиняемого.

Позже выяснилось, что обвиняемый Зия Гусейнов не получил уведомления о начале судебного разбирательства. В этой связи подготовительное заседание суда назначено на 17 января.

Отметим, что в отношении Зии Гусейнова возбуждены уголовные дела по ст. 127.2.2, 133.2.6, 134, 177.3.2, 182.3.2, 186.2.1 и 221.1.1.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTanınmış modeli döyərək şantaj etməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

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