В Баку начался суд над обвиняемым в госизмене Иваном Светличным

Подсудимый Светличный Иван Николаевич, являющийся гражданином Азербайджана, подозревается в умышленной государственной измене в форме шпионажа в ущерб государственной безопасности, суверенитету и обороноспособности, а также в выполнении заданий иностранны

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Ивана Светличного, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, дело передано в производство судьи Айгюн Гурбановой.

Расследование уголовного дело проводилось Службой государственной безопасности Азербайджана.

Подсудимый Светличный Иван Николаевич, гражданин Азербайджана, подозревается в умышленной государственной измене в форме шпионажа в ущерб государственной безопасности, суверенитету и обороноспособности, а также в выполнении заданий иностранных спецслужб.

Конкретные преступные деяния, совершение которых ему вменяется, будут перечислены на следующем судебном процессе при оглашении обвинительного акта. Судебное заседание назначено на 3 февраля.