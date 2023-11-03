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В Баку начался суд над обвиняемой в заказном убийстве мужа

В Баку начался суд над обвиняемой в заказном убийстве мужа В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу членов организованной группы, обвиняемых в совершении заказного убийства.
Происшествия
3 ноября 2023 г. 14:24
В Баку начался суд над обвиняемой в заказном убийстве мужа

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу членов организованной группы, обвиняемых в совершении заказного убийства.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Саявуша Гаджиева гособвинитель Джовдет Мехралиев огласил обвинительный акт.

В обвинительном заключении указано, что инцидент произошел 16 марта этого года в Сабунчинском районе. Али Сейидли, 1993 года рождения, был убит перед своим домом. По версии обвинения, подсудимые нанесли А. Сейидли 18 ножевых ранений, совершив убийство из корыстных побуждений.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения, что преступление было организовано женой потерпевшего, Азизой Сейидовой, 2000 года рождения, а исполнителями выступили Мехди Мамедов 1981 года рождения, Эльнур Алиев 1988 года рождения и Бахтияр Фарзалиев 1995 года рождения.

На суде подсудимые не признали свою вину.

По словам законного представителя потерпевшего, его отца Яшара Сейидова, преступление было совершено на почве ревности: "Азиза очень коварная женщина. В спину моего сына было нанесено около 20 ножевых ранений. Считаю, что именно она является заказчиком убийства моего сына".

Обвиняемая сообщила, что с покойным мужем у них были частые ссоры, они даже подавали на развод, однако она не знает кто совершил преступление.

Очередное заседание суда пройдет 13 декабря.

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