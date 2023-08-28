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Начался суд над обвиняемой в госизмене 

Начался суд над обвиняемой в госизмене  В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемой в государственной измене Фидан Алиевой.
Происшествия
28 августа 2023 г. 16:52
Начался суд над обвиняемой в госизмене 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемой в государственной измене Фидан Алиевой.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Али Мамедова обвиняемая дала свободные показания.

Она не признала себя виновной по предъявленным обвинениям.

Процесс продолжится 25 сентября.

Согласно обвинению, жительница Баку Ф.Алиева 2002 г.р. познакомилась в соцсети с сотрудником спецслужб Армении. Она долгое время передавала этому лицу информацию об Азербайджане, фото и видеоизображения.

Ф.Алиева была задержана в ходе операции, проведенной сотрудниками Службы госбезопасности.

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Версия на азербайджанском языке Dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən qadının məhkəməsi başlayıb

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