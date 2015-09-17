​Начался суд над мужчиной, продававшим фальшивые доллары в Наримановском парке

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное судебное заседание по делу жителя Шемахи Мехмана Гафарова, обвиняющегося в продаже в Баку фальшивых долларов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова уточнили анкетные данные обвиняемого.

Очередное судебное заседание назначено на 29 сентября.

Отметим, что инцидент произошел в январе этого года. В распространенной министерством внутренних дел информации отмечается, что житель Шемахи М.Гафаров был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД при попытке продать в парке на территории Наримановского района 200 ед. фальшивых купюр номиналом в 100 долларов. При обыске у него также обнаружили и изъяли 18 ед. фальшивых купюр номиналом в 100 манатов.

М.Гафаров обвиняется по ст. 204.3.2 (изготовление и продажа фальшивых денег и ценных бумаг в крупных размерах) УК АР.