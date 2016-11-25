Начался суд над мужчиной, пытавшимся перевезти наркотики из Ирана в Азербайджан

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Эмина Мамедова, пытавшегося перевезти контрабандным путем наркотические средства из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мехдихана Абдуллаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 30 ноября.

Отметим, что в ноябре прошлого года сотрудники Государственной таможенной службы предотвратили ввоз на территорию Азербайджана героина общим весом до 2 кг. По информации пресс-службы ГТС, наркотическое средство было обнаружено в автомобиле марки Merсedes Benz-200 с государственным номерным знаком 90-GB-883, принадлежащем Эмину Мамедову, который прибыл в Азербайджан из Ирана.

В ходе осмотра транспортного средства в салоне автомобиля за панелью инструментов было обнаружено и изъято наркотическое средство - героин общим весом 1 кг 850 г, запакованный в 5 продолговатых пакетов с черной каучуковой оболочкой.