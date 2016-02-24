Начался суд над молодым человеком, убившим свою девушку 15 ударами ножом

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался подготовительный процесс по уголовному делу Бабека Алиева 1990 года рождения, который убил в Баку свою девушку 15 ударами ножом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 3 марта.

Отметим, что убийство произошло в октябре 2015 года. Бабек Алиев 1990 года рождения убил Илаху Юсубову. В своих показаниях следствию он отметил, что неоднократно предлагал И.Юсубовой выйти за него замуж, однако всегда получал отказ. 29 октября прошлого года Б.Алиев позвал любимую девушку на встречу около станции метро "Гара Гараева". В очередной раз получив отказ, Б.Алиев повалил И.Юсубову на землю и нанес ей 15 ударов ножом.

Он обвиняется по ст. 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.