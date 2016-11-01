Начался суд над лицами, обокравшими квартиру проректора в Баку

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу Субхана Алекберова, Парвиза Гулиева, Хазрата Мамедова, Вугара Велиева, Мирсанана Сеидова и Немата Фархадова, обвиняемых в краже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судебное слушание назначено на 10 ноября.

Отметим, что обвиняемые совершили кражу из квартиры первого проректора университета "Одлар Юрду" Мунира Велиева, расположенной в Наримановском районе. Эти лица унесли из квартиры имущество на общую сумму 429 172 маната. Они обвиняются по ст. 177 (кража) Уголовного кодекса.