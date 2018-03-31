Начался суд над контролером, присвоившим деньги родственника Зии Мамедова

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении обвиненного в присвоении денег Сянана Джафарова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 13 апреля.

Отметим, что контролировавший маршрутную линию №30 С.Джафаров присвоил крупную сумму денег неофициального владельца компании ООО M-Trans Ровшана Мамедова.

Узнав о том, что маршрутная линия работает с низкой прибылью, Р.Мамедов, заподозрив неладное, обратился в правоохранительные органы. В результате расследования был обнаружен факт присвоения. С. Джафаров был вызван в правоохранительные органы и задержан.

Напомним, что ранее в прессе распространилась информация о том, что 57-ми водителям маршрутной линии №30 несколько месяцев не выплачивается заработная плата. Было заявлено, что имело место присвоение, которое составило порядка 100 тыс. манатов.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям С.Джафаров был приговорен к 6 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.

Сообщается, что потерпевший Р.Мамедов приходится родственником бывшему министру транспорта Зие Мамедову.