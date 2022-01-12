Начался суд над гражданином Азербайджана, арестованным за обвал здания в Батуми

Начался суд над гражданином Азербайджана Зауром Будаговым и еще двумя лицами, арестованными за обвал части здания в грузинском городе Батуми.

Начался суд над гражданином Азербайджана Зауром Будаговым и еще двумя лицами, арестованными за обвал части здания в грузинском городе Батуми.

Как передает грузинское бюро Report, сегодня стороны представят доказательства в Батумский городской суд.

Защита будет ходатайствовать об освобождении арестованных под залог.

В суде также принимают участие члены семей погибших в результате трагедии. Они требуют наказания обвиняемых.

8 октября прошлого года в Батуми обрушился один из блоков жилого дома. В результате погибли 9 человек, в том числе 3 детей. Согласно экспертизе, причиной обрушения стал демонтаж несущей стены в расположенной на первом этаже квартире, принадлежащей З.Будагову. Гражданин Азербайджана и два других лица, выполнявших ремонтные работы, обвиняются в нарушении правил техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть и тяжелые последствия.