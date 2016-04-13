Начался суд над главным бухгалтером известной компании в Баку

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступления начался подготовительный процесс суда по уголовному делу главного бухгалтера ООО S.A.B.A şirkəti Талея Рагимова, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 21 апреля.

Отметим, что директор компании Авез Сафарли обратился в Бинагадинскую районную прокуратуру и заявил, что в компании была выявлена недостача на сумму 174 504 маната. После этого по подозрению в присвоении 174.5 тыс. манатов был задержан главный бухгалтер компании Талей Рагимов.

Он обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК.

Напомним, что ООО S.A.B.A. şirkəti начало деятельность в 2000 году. Компания занимается производством и продажей мороженого под торговым названием Millennium. Компания имеет представительства во всех регионах Азербайджана.