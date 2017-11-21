Начался суд над главным редактором, обвиняемым в присвоении 264 тыс. манатов сотрудников

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд по уголовному делу в отношении главного редактора газеты "Zaman Press" Гюндюза Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова уточнены анкетные данные обвиняемого.

Г. Гусейнов заявил, что не получил копию обвинительного акта, подписал его во время следствия под давлением: "Уведомление, отправленное судом в сизо, где я содержусь, я получил 18 ноября".

После был зачитан протокол, подписанный Г. Гусейновым.

Суд предъявил обвиняемому копию обвинительного акта.

Подготовительный процесс по уголовному делу продолжится 28 ноября.

Согласно обвинительному акту, Г. Гусейнов обвиняется в присвоении путем мошенничества более 264 тыс. манатов своих сотрудников.

Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки, должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса.