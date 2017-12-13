Начался суд над Габилем Велиевым

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу главного редактора газеты "Gündəlik Bakı" Габиля Велиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем адвокат Г. Велиева подал несколько ходатайств.

Он попросил перевести его подзащитного, содержащегося в настоящее время в следственном изоляторе Службы государственной безопасности, в Бакинский следственный изолятор, изменить избранную в отношении Г. Велиева меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

Суд не удовлетворил ходатайства.

Судебное рассмотрение назначено на 26 декабря.

Напомним, что Г. Велиев был задержан в результате операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности.

Отметим, что по распространенной отделом по связям с общественностью Службы госбезопасности информации, во время операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности, были задержаны главный редактор газеты "Gündəlik Bakı" Габиль Велиев, главный редактор газеты "Bizim dövr" Сурхай Алиев и его заместитель Хикмет Наджафли. Решением Сабаильского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По информации, вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц. СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием "рэкетских" изданий на территории Азербайджанской Республики и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства.

В результате проведенного СГБ расследования возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации.

Предварительное следствие по уголовному делу обвиняемого главного редактора газеты "Bizim dövr" С. Алиева и его заместителя Х. Наджафли было завершено и их уголовное дело было отделено от уголовного дела Г. Велиева.