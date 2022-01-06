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Начался суд над экс-главой ИВ Джалилабадского района

Начался суд над экс-главой ИВ Джалилабадского района Сегодня в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова.
Происшествия
6 января 2022 г. 15:30
Начался суд над экс-главой ИВ Джалилабадского района
Намик Зейналов

Сегодня в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова.

Как передает Report, на суде под председательством судьи Хаммеда Нуриева были уточнены анкетные данные подсудимого.

Судебное рассмотрение назначено на 18 января.

Н.Зейналов был задержан в декабре 2020 года в ходе спецоперации, проведенной в Исполнительной власти Джалилабадского района.

Ему инкриминируются статьи 179.2.2, 179.2.3, 179.2.4 (присвоение или растрата, совершенные неоднократно; с использованием своего служебного положения; с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadın keçmiş icra başçısının məhkəməsi başlayıb

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