Начался суд над должностным лицом, обвиняемым в получении взятки

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Фасада Мустафаева, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 2 июня.

Отметим, что согласно распространенной в прошлом году информации Генпрокуратуры, были выявлены противоправные действия должностного лица Медицинской социально-экспертной комиссии.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре была расследована жалоба жителя города Баку, инвалида 2-й группы относительно незаконных действий председателя 5-й Медицинской социально-экспертной комиссии министерства труда и социальной защиты.

В результате проведенных неотложных следственно-оперативных мероприятий в июне 2015 председатель комиссии Фасад Мустафаев потребовал у жителя города Баку, инвалида 2-группы в связи с потерей зрения 1500 манатов для освидетельствования инвалидности путем повторного обследования и определения степени инвалидности. 23 ноября Ф.Мустафаев был задержан сотрудниками Главного управлении по борьбе с коррупцией с поличным при получении взятки в сумме 1200 манатов от родственника этого инвалида в своем служебном кабинете.

В ходе личного досмотра, осмотра служебного кабинета и автомобиля Ф.Мустафаева были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств ряд документов, представляющих доказательное значение по уголовному делу.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 311.1 (получение взятки) УК.

Ф.Мустафаев был привлечен в качестве обвиняемого, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.