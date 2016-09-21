Начался суд над бывшими сотрудниками министерства связи и высоких технологий

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся подготовительный процесс суда по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Фатуллаха Сеидова и главного бухгалтера объединения Рашада Мамедова, обвиняемых в присвоении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Затем адвокаты обвиняемых выступили с ходатайством и попросили заменить меру пресечения в виде ареста в отношении их подзащитных на домашний арест. Ходатайства были отклонены.

Судебное слушание назначено на 29 сентября.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн. 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр. В отношении обвиняемых по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Ф.Сеидова и Р.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.