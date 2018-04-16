Начался суд над бывшим зятем начальника Бакинского управления лифтов

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Наримановском районном суде началось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в хулиганстве Эльшана Аскерли и его друзей Азера Насибова и Нурая Байрамлы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ислама Гурбанова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 23 апреля.

Согласно обвинительному акту, 7 января 2017 года Эльшан Аскерли и его знакомые Азер Насибов и Нурай Байрамлы совершили на территории Наримановского района Баку хулиганство в отношении нынешнего мужа экс-жены Э.Аскерли Октая Ахмедова.

В ходе следствия была установлена причина хулиганства.

Э.Аскерли оскорбительно высказывался в соцсетях об О.Ахмедове, его дяде Шахине Ахмедове и других членах их семьи. Из-за этого в названный день они встретились с О.Ахмедовым в 18.30. Во время беседы возник конфликт и Э.Аскерли нанес О.Ахмедову удар кулаком по лицу. После этого Э.Аскерли сбежал, а О.Ахмедов преследовал его на своем автомобиле.

На АЗС они вновь продолжили спор, но появившиеся сотрудники полиции помешали рукоприкладству.

А.Насибов и Н.Байрамлы под предлогом подавления конфликта увели О.Ахмедова в сторону, где А.Насибов нанес ему удар головой в лицо. Он продолжил избивать упавшего О.Ахмедова.

В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по статьям 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц или повторно) и 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) УК АР.

Напомним, что в СМИ сообщалось, что Э.Аскерли был первым мужем дочери начальника Бакинского управления лифтов Гудрета Шукюрова. После развода его дочь создала семью с О.Ахмедовым.