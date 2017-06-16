 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начался суд над бывшим казначеем Muğanbank, обвиняемым в мошенничестве

    Ознакомительное заседание суда назначено на 20 июня

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание над бывшим казначеем ОАО Muğanbank Азадом Алиевым, обвиняемым в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Эйнуллы Велиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    Ознакомительное заседание суда назначено на 20 июня.

    Отметим, что А. Алиев обвиняется по статье 178.3.2. (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса. Он работал казначеем Muğanbank. В период работы А. Алиев мошенническим путем присвоил большую сумму денег.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi