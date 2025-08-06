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Начался суд над бывшим должностным лицом Минобороны, обвиняемым в присвоении

Начался суд над бывшим должностным лицом Минобороны, обвиняемым в присвоении В Службе государственной безопасности (СГБ) состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника финансовой службы Намига Мирзаева, обвиняемого в присвоении особо крупной суммы в Министерстве обороны.
Происшествия
6 августа 2025 г. 15:37
Начался суд над бывшим должностным лицом Минобороны, обвиняемым в присвоении

В Службе государственной безопасности (СГБ) состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника финансовой службы Намига Мирзаева, обвиняемого в присвоении особо крупной суммы в Министерстве обороны.

Как сообщает Report, на процессе, проходившем в Бакинском военном суде под председательством судьи Билала Мамедова, были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение.

Следующее заседание назначено на 20 августа.

Отметим, что в ходе оперативных мероприятий, проведенных СГБ, установлено, что Намиг Мирзаев присвоил особо крупную сумму государственных средств в Министерстве обороны в 2023-2024 годах. Н.Мирзаев давал показания в качестве свидетеля в суде по уголовному делу, возбужденному в СГБ в отношении бывшего начальника Финансово-бюджетного управления Министерства обороны генерал-майора Низами Мамедова и других, арестованных за присвоение средств в Министерстве обороны.

Ему предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР.

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