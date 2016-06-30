Начался суд над бывшим директором филиала Zaminbank

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался подготовительный процесс по уголовному делу бывшего директора филиала ОАО Zaminbank Мушфига Байрамова, обвиняемого в присвоении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 8 июля.

Отметим, что М.Байрамов, работавший в должности директора филиала ОАО Zaminbank, обвиняется в присвоении крупной суммы денег, вложенных в качестве депозита в банк от имени отдельных лиц, путем фальсификации документов.

Об обвиняется по ст. 179.2.3 (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (с причинением значительного ущерба) и 179.3.2 (совершенные в крупном размере) УК.