Начался суд над братом гаджи Ибрагима Нехрамли

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу бизнесмена Сахиба Ибрагимова - брата бывшего председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и предпринимателя гаджи Ибрагима Нехрамли.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой были уточнены анкетные данные обвиняемого.

В ходе уточнения анкетных данных, С.Ибрагимов сказал, что занимается бизнесом. Он отметил, что его адвокат не явился в суд по причине неотложного дела.

Затем адвокат потерпевшего Этибара Аллахвердиева Хагани Иманов представил суду ордер.

Во время следствия потерпевший Э.Аллахвердиев подал гражданский иск. Он потребовал возмещения нанесенного материального ущерба в размере 162 тысяч 400 долларов и морального ущерба в размере 50 тысяч манатов.

Подготовительное заседание суда продолжится 28 ноября.

Отметим, что С.Ибрагимов обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба;) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР. Решением суда в отношении С.Ибрагимова была избрана мера пресечения в виде ареста. Затем в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и он был отпущен на свободу.

Напомним, что ранее в прессе были распространены письма граждан с жалобами на обман со стороны строительной компании С.Ибрагимова. Так, граждане заявили, что несмотря на выплату денег компании на основе договора, квартиры они так и не получили.

По уголовному делу насчитывается 52 потерпевших, которым в целом нанесен ущерб в размере 2 млн манатов.

По информации, С.Ибрагимов оплатил часть ущерба, нанесенного потерпевшим.