Начался суд над близким человеком "Лоту Гули"

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Махаббета Намазова, который приходится кумом известному в криминальном мире как "Лоту Гули" Надиру Салифову.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой гособвинитель зачитал обвинительный акт.

М. Намазов по обвинительному акту себя виновным не признал.

Согласно обвинительному акту, М. Намазов 23 ноября 2016 года был задержан сотрудниками Насиминского районного управления полиции. Из автомобиля под его управлением были изъяты пистолет марки "Макаров" и большое количество наркотических средств.

После был произведен обыск в доме М. Намазова в селе Садыхлы Агстафинского района. В доме были обнаружены патроны в большом количестве.

Он был обвинен по статьям 228.2.2 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, неоднократно) и 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, в крупном размере).

Напомним, что "Лоту Гули" отбывает наказание в исправительном заведении №8.