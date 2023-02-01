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Начался суд над азербайджанским олимпийским чемпионом

Начался суд над азербайджанским олимпийским чемпионом Состоялось подготовительное заседание судебного процесса по уголовному делу известного азербайджанского борца, олимпийского чемпиона среди юниоров, призера I Европейских игр, чемпионата Европы и мира Эльмана Мухтарова.
Происшествия
1 февраля 2023 г. 19:35
Начался суд над азербайджанским олимпийским чемпионом

Состоялось подготовительное заседание судебного процесса по уголовному делу известного азербайджанского борца, олимпийского чемпиона среди юниоров, призера I Европейских игр, чемпионата Европы и мира Эльмана Мухтарова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сабины Мамедовой были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Адвокат обвиняемого Талех Ибрагимов заявил, что наличие у его подзащитного уголовного проступка не подтверждается и он не признает себя виновным по статье 181.

Следующее заседание суда назначено на 7 февраля.

Отметим, что 12 июля 2022 года на территории Низаминского района столицы Э.Мухтаров нанес ножевые ранения Замигу Алиеву (имя и фамилия изменены) - супругу Гюнай Алиевой (имя и фамилия изменены), с которой состоял в близких отношениях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın olimpiya çempionunun məhkəməsi başlayıb

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