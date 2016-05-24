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    Начался суд на юристом, обвиняемым в незаконном ношении огнестрельного оружия

    Судебное слушание назначено на 2 июня

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось предварительное подготовительное заседание по уголовному делу Вюгара Абушова, обвиняемого в незаконном ношении огнестрельного оружия. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебное слушание назначено на 2 июня.

    Отметим, что В.Абушов обвиняется по ст. 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия) УК. Ранее он работал юристом.

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