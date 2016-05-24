Начался суд на юристом, обвиняемым в незаконном ношении огнестрельного оружия

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось предварительное подготовительное заседание по уголовному делу Вюгара Абушова, обвиняемого в незаконном ношении огнестрельного оружия.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебное слушание назначено на 2 июня.

Отметим, что В.Абушов обвиняется по ст. 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия) УК. Ранее он работал юристом.