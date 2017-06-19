Начался суд на основе жалобы лица, обвиненного в присвоении 2 млн манатов "Шарурлу Исфандияра"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе в связи с вердиктом в отношении Асифа Пиралиева, обвиняемого в мошенничество и присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова были уточнены анкетные данные подсудимого.

Очередное заседание суда назначено на 30 июня.

Отметим, что А. Пиралиев был признан виновным в продаже квартир, принадлежащих Исфандияру Ахундову ("Исфандияр Шарурлу"), без его ведома и совершении нескольких мошеннических деяний в строительном секторе.

По обвинительному акту, А. Пиралиев совместно с близким И. Ахундову человеком Алиевым Гейдаром продал несколько квартир в здании, построенном ООО "Шарур" на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе. По жалобе И. Ахундова оба лица были привлечены к уголовной ответственности. Согласно уголовному делу, И. Ахундову в целом был нанесен урон в размере 1 млн 900 тыс. манатов.

Ранее Бакинским судом по тяжким преступлениям в отношении Г. Алиева был принято решение в виде условного наказания. Он был освобожден в зале суда.

А. Пиралиев был обвинен по статьям 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере), 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) и 313 (служебный подлог).

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Пиралиев был приговорен к 9 годам заключения.