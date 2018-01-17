Начался суд на основе жалобы члена замышлявшей в Баку теракты в вузах группы

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по жалобе на приговор в отношении Фарида Садыгова, обвиняемого в терроризме и других преступлениях.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 30 января.

Отметим, что Ф.Садыгов, имеющий религиозное прозвище "Абдулхалиг", для принятия идей террористической группировки ИГИЛ в Азербайджане и в преступных целях вошел в сговор с Гарибом Дамировым, Мухаммедом Улубековым. Они хотели осуществить теракты в Бакинском государственном университете, Исламском университете, Нефтяной академии, а также создать панику среди населения. Члены группировки планировали совершить налеты на винные магазины, ломбарды в северном регионе.

Члены банды были убиты во время операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ), а позднее был арестован и сам Ф.Садыгов.

По решению Бакинского суда по тяжким преступлениям, Ф.Садыгов был лишен свободы сроком на 11 лет.