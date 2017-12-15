Начался суд на основе жалобы бывшей сотрудницы министерства образования

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение в отношении врача-педиатра Самиры Мансуровой и бывшего ответственного работника министерства образования Айтекин Багировой, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

Очередное заседание суда назначено на 28 декабря.

Согласно обвинительному акту, вышеуказанные лица совершили мошенничество в отношении граждан, пообещав устроить на работу.

С. Мансурова сообщила на суде, что знает 5 языков, с 1989 года работает врачом-педиатром в Хазарской районной детской поликлинике. С. Мансурова сказала, что знает А. Багирову с 2014 года, и поставила ребенка на учет в ту же поликлинику. После возникновения между ними доверительных отношений С. Мансурова попросила А. Багирову найти людей для трудоустройства. А. Багирова сообщила, что имеет связи среди высокопоставленных людей. С. Мансурова для связи с этими высокопоставленными людьми согласилась с предложением А. Багировой.

Обе женщины обвинялись по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) Уголовного кодека.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям С. Мансурова была приговорена к 8 годам лишения свободы. Находившаяся под домашним арестом А. Багирова лишена свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев, мера пресечения, избранная в ее отношении, была изменена, женщина была арестована в зале суда. Она взяла с собой в тюрьму своего годовалого ребенка.