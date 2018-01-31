Начался суд на основе жалобы арестованного по делу о пожаре в жилом доме в Хатаинском районе руководителя компании

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по апелляционной жалобе Мамеда Велиева, обвиняемого в нарушении правил пожарной безопасности.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Амира Байрамова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 12 февраля.

Отметим, что происшествие произошло 10 апреля 2015 года по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании, облицованном полиуретаном компанией TNH, произошел пожар, повлекший тяжелые последствия.

По факту в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

М.Велиев обвиняется по статье 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям, М.Велиев был приговорен к 3 годам лишения свободы. Недовольный решением суда глава компании подал апелляционную жалобу. Он хочет принятия в его отношения оправдательного решения.