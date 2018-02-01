Начался суд на основе иска Хафиза Гаджиева против Аслана Исмаилова

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде началось судебное заседание по жалобе в порядке частного обвинения председателя Партии современный Мусават (ПСМ) Хафиза Гаджиева против юриста Аслана Исмаилова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева были уточнены анкетные данные обоих лиц.

Очередное заседание суда назначено на 6 февраля.

Отметим, что председатель ПСМ Х.Гаджиев в порядке частного обвинения обратился в суд с иском на юриста А.Исмаилова. В своем обращении он отметил, что А.Исмаилов унизил его честь и достоинство и поэтому попросил привлечь юриста к уголовной ответственности по статьям 147 (Клевета) и 148 (Оскорбление) Уголовного кодекса. А.Исмаилов также подал в суд на Х.Гаджиева по тем же статьям.