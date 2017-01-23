Начался суд на основании жалобы потерпевшего по уголовному делу Акифа Човдарова

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении учредителя и руководителя Real MTK Ильхама Гасымова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное судебное заседание назначено на 2 февраля.

Отметим, что И.Гасымов был задержан в июне этого года сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. Решением Бинагадинского районного суда в отношении И.Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.

Затем И.Гасымову было выдвинуто обвинение по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 313 (должностной подлог) УК.

На судебном процессе поэт Гюльага Танха (Гюлага Гамбаров) дал показания в качестве потерпевшего. Он заявил, что дал И.Гасымову 19,5 млн долларов.

Напомним, что И.Гасымов проходит в качестве потерпевшего по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности генерал-майора Акифа Човдарова.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям И.Гасымов был осужден на 15 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу.