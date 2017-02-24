Начался суд на основании жалоб обвиняемых в пожаре здания в Хатаинском районе

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Фарида Садыгова, Заура Ашрафова и Нусрета Мухтарова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме на территории Хатаинского района.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Ильгара Мургузова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Следующее заседание суда назначено на 9-е марта.

Отметим, что пожар произошел 10 апреля 2015 года по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании, облицованном полиуретаном компанией TNH, произошел пожар с летальным исходом.

Следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В качестве вещественных доказательств были изъяты необходимые материалы, связанные с деятельностью компании TNH, качеством и технологией производства "полиуретана" данной компании, а также другие документы, которые имеют важность для дела.

В связи с грубым нарушением правил пожарной безопасности, злоупотреблением должностными полномочиями, нанесением жильцам материального ущерба в крупных размерах, в качестве обвиняемых по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР были привлечены к ответственности контролирующий деятельность компании TNH Ф. Садыгов, директор компании З. Ашрафов и замдиректора компании по строительным работам Н. Мухтаров. Решением Насиминского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Потом срок меры пресечения в виде ареста в их отношении был продлен несколько раз.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова был вынесен приговор обвиняемым. Согласно приговору, в отношении Ф. Садыгова и З. Ашрафова была применена статья 70 (условное наказание) и назначено условное наказание. Они были освобождены в зале суда. Также был вынесен приговор о прекращении уголовного дела в отношении Н. Мухтарова.

Адвокаты обвиняемых, которые остались недовольны решением суда, обратились в Бакинский апелляционный суд и хотят, чтобы суд вынес оправдательный приговор в отношении их подзащитных.

Напомним, что Н. Мухтаров скончался в Бакинском следственном изоляторе, где содержался.