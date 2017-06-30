Начался суд на обвиняемым в убийстве родственника Ашуга Али

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Вусала Нематова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова уточнены анкетные данные обвиняемого.

Предварительное заседание суда назначено на 7 июля.

Отметим, что убийство произошло в прошлом году в поселке Диванлы Гобустанского района. Приглашенный на свадьбу Вусал Ага оглу Нематов ранил ножом Фахри Камал оглу Керимова 1979 г.р. Тяжелораненый Ф.Керимов был госпитализирован в Центральную клинику, где впоследствии скончался.

В ходе расследования выяснилось, что между Ф. Керимовым и В. Нематовым была вражда с 2013 года. Так, бывший спортсмен Ф. Керимов избил В. Нематова. В 2016 году на свадьбе В. Нематов, выпив спиртное, нанес ножевое ранение Ф.Керимову.

Отметим, что Ф. Керимов является близким родственников Ашуга Али (Тапдыгоглу).