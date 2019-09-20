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Начался суд по делу мужчины, избившего и ограбившего в ресторане женщину

Начался суд мужчины, избившего и ограбившего в ресторане женщину

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Джейхуна Гусейнова, обвиняемого в грабеже.

Как сообщает Report, для рассмотрения уголовное дело было направлено в Сабаильский районный суд. 

Подготовительное заседание по делу, переданному в производство судьи Азера Тагиева, пройдет 1 октября. 

Инцидент был отмечен 23 июня этого года на территоии Сабаильского района. В одном из ресторанов на улице М.Гусейна Дж.Гусейнов избил жительницу Баку Магеррамову Сабину Гюндюз гызы 1964 г.р. и отнял у женщины 221 манат. 

Дж.Гусейнов обвиняется по ст. 180.1 (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества) УК. 

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