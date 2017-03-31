Начался суд еще над одним сотрудником ликвидированного МНБ

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника отдела Главного управления контрразведки ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Миразиза Аскерова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбеи Аллахвердиева адвокат обвиняемого лица Алимардан Садыгов выступил с ходатайством.

Он отметил, что 27 мая этого года истекает срок избранной в отношении его подзащитного меры пресечения в виде ареста: "Мы хотим замены избранной в отношении Миразиза Аскерова меры пречения в виде ареста на альтернативную меру наказания. 14 числа прошлого месяца его состояние внезапно ухудшилось".

М.Аскеров же отметил, что следственный орган придерживался в его отношении предвзятой позиции.

Ходатайство не было удовлетворено.

Судебный смотр назначен на 14 апреля. Согласно обвинению, М.Аскеров обвиняется с вымогательстве денег с пострадавших путем угроз и других тяжких преступлениях.

Он обвиняется по ст. 182.3.1, 182.3.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1 и 341.2.3 УК.