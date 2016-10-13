Начался ремонт моста, поврежденного в результате сильных дождей в Лянкяране - ФОТО

Лянкяран. 13 октября. REPORT.AZ/ Начался ремонт моста, поврежденного в результате сильных дождей в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро Report, вчера интенсивные дожди в районе привели к повышению уровня воды в реках и наводнению в маленьких реках и коллекторах.

Мост через реку Гирдани пришел в аварийное состояние - осела пешеходная часть моста.

Заместитель главы исполнительной власти города Лянкяран Мохуббат Бабаев заявил, что учитывая интенсивность транспорта на дороге предприняты неотложные меры: "Ремонтная бригада дорожно-эксплуатационного управления ведет работы по укреплению защитной опоры моста и заложила эту часть бетонными плитами. В связи с этим ИВ обратилась к руководству ОАО "Азеравтойол". В ближайшие дни мост будет полностью отремонтирован".

Отметим, что движение транспорта на мосту не прекращено. Запрещено лишь движение на пешеходной части моста.