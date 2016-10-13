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    Начался ремонт моста, поврежденного в результате сильных дождей в Лянкяране - ФОТО

    Запрещено движение на пешеходной части моста

    Лянкяран. 13 октября. REPORT.AZ/ Начался ремонт моста, поврежденного в результате сильных дождей в Лянкяране.

    Как сообщает южное бюро Report, вчера интенсивные дожди в районе привели к повышению уровня воды в реках и наводнению в маленьких реках и коллекторах. 

    Мост через реку Гирдани пришел в аварийное состояние - осела пешеходная часть моста.

    Заместитель главы исполнительной власти города Лянкяран Мохуббат Бабаев заявил, что учитывая интенсивность транспорта на дороге предприняты неотложные меры: "Ремонтная бригада дорожно-эксплуатационного управления ведет работы по укреплению защитной опоры моста и заложила эту часть бетонными плитами. В связи с этим ИВ обратилась к руководству ОАО "Азеравтойол". В ближайшие дни мост будет полностью отремонтирован". 

    Отметим, что  движение транспорта на мосту не прекращено. Запрещено лишь движение на пешеходной части моста. 

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