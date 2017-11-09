Начался процесс на основании жалобы директора школы

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание в связи с апелляционной жалобой на решение суда в отношении Агамусы Салахова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Намика Мамедова уточнены анкетные данные обвиняемого лица.

Очередное слушание дела назначено на 20 ноября.

Отметим, что А.Салахов являлся директором одной из школ Лачынского района. Согласно обвинительному акту, он нанес ущерб потерпевшему под предлогом выдачи аттестата.

А.Салахову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупных размерах) и 320.1 (подделка, изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов).

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмаилова А.Салахов был приговорен к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Недовольный приговором осужденный подал апелляционную жалобу.