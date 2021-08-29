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В горной местности Исмаиллы начался пожар

В горной местности Исмаиллы начался пожар На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района.
Происшествия
29 августа 2021 г. 18:39
В горной местности Исмаиллы начался пожар

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, в связи с этим к тушению пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и войск гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, один вертолет авиационного отряда, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.

По предварительным данным, в горной местности горят кустарники.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda dağlıq ərazidə yanğın başlayıb, hadisə yerinə helikopter cəlb edilib

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