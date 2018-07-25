Началось уголовное дело в отношении продавшего в Баку одну квартиру нескольким людям главы стройфирмы

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Началось еще одно уголовное дело в отношении продавшего в Баку одну квартиру нескольким людям главы стройфирмы.

Как сообщает Report, обвиненные в мошенничестве и осужденные за это директор строительной компании İdeal-V Чингиз Мамедов и учредитель, фактический руководитель фирмы Иса Мамедов обвиняются в таком же преступлении.

Эти лица обвиняются в совершении мошенничества в отношении нескольких лиц на сумму более 500 тыс манатов.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азада Меджидова состоялось подготовительное заседание.

На процессе уточнили анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 1 августа.

Отметим, что во время следствия, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, подтвердились основательные подозрения, что в период работы директором строительной компании İdeal-V Ч. Мамедов, войдя в предварительный преступный сговор с учредителем и фактическим руководителем фирмы И. Мамедовым, используя служебные полномочия и осуществив намеренный подлог документов, перепродали нескольким гражданам квартиры в многоквартирном жилом доме, построенном обществом по адресу Баку, Насиминский район, ул. Д. Алиевой, квартал 717, и присвоили обманным путем чужое имущество на сумму 3 млн 206 тыс. 310 манатов.

Несмотря на то, что они были привлечены в качестве подозреваемых по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) и неоднократно получали предупреждения о возмещении нанесенного гражданам материального ущерба, они уклонялись от этого. В связи с этим в отношении них было принято судебное решение о мере пресечения в виде ареста.

Несколько дней назад решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Ч.Мамедов был приговорен к 10 годам, И.Мамедов к 11 годам лишения свободы.